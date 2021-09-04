شكرا لقرائتكم خبر عن .. و74 صندقة وحوشا مخالفا بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة التابعة لبلدية غرب الدمام، 74 صندقة وحوشا مخالفا للأنظمة، وذلك بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وتشرف الإدارة على أعمال رفع بقايا الأطعمة المعدة لإطعام الحيوانات، نظرا لما تشكله من خطورة على صحة الإنسان والبيئة، استكمالا لحملات التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

فيما تواصل إدارتا النظافة والكراجات جهودهما في رفع وإزالة الحواجز الخرسانية والملوثات البصرية العشوائية.