شكرا لقرائتكم خبر عن رفع التعديات على الممتلكات العامة في أحياء الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، العمل على إزالة عدد من التعديات في مختلف الأحياء السكنية، محذرةً من التعدي على الشوارع والممتلكات العامة، وأن العمل مستمر لرصد كل التعديات والمخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين بكل حزم.

كانت بلدية الخبر قد أزالت تعديات طالت 16 شارعًا بطول يصل 4.900م، وملعب بمساحة 2000م، ومنطقة خضراء، ضمن حملة لإزالة التعديات بعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، في أحياء الراكة الجنوبية، والحزام الذهبي، والأندلس، والروابي، والجوهرة، وذلك بمشاركة لجنة التعديات والجهات ذات الاختصاص.

وبدأت البلدية بإزالة عدد من المباني المهجورة وأخرى آيلة للسقوط وأسوار عشوائية ومستودعات قديمة على طريق الملك فهد بالخبر بمساحة تزيد على 25 ألف م2، وتشمل الأعمال رفع كل المخلفات وتنظيف الموقع بالكامل، وذلك استمرارا لجهودها في إزالة مظاهر التشوه البصري.

كانت البلدية قد أغلقت 6 مبانٍ للشقق الفندقية؛ لعدم وجود ترخيص ومخالفة النشاط، خلال جولة شملت أكثر من 15 مبنى للوحدات السكنية، إضافةً إلى ورشتين تعملان بدون ترخيص، ورصد مخالفات خلال حملة على الورش والمناطق الصناعية، شملت أكثر من 30 ورشة، تم خلالها رصد عدد من الملاحظات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، والعمل خارج نطاق المنشأة، مع تطبيق النظام تجاه المخالفين.