شكرا لقرائتكم خبر عن دهان الأرصفة والخطوط الأرضية بجوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية جوف بني هاجر أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد اليامي، أن البلدية عالجت خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 380 متراً طولياً لدهانات الأرصفة والخطوط الأرضية وإصلاح الأرصفة المتهالكة، فيما تم رفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة 143 مترا مربعا للحفر والتشققات في الطرقات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وأشار إلى صيانة 28 أعمدة إنارة وفوانيس، وإزالة وتحسين 20 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 3200 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة ما يتجاوز عن 39 مترا مربعا من الكتابات على الجدران، ورفع 11 مركبة تالفة، ومعالجة 19 حاوية نفايات. ودعا م. اليامي الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز البلاغات «940».