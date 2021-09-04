شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 وافدا مخالفا.. ورفع طني متروكات في «حراج الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 18 وافدًا مخالفًا للأنظمة، ورصدت 24 مخالفة بيع الجائل، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في حملة مشتركة على سوق الحراج للأثاث الرجيع بالدمام، لمنع الافتراش على الأرصفة، وضبط الباعة الجائلين، أمس، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية، والإدارة العامة للجوازات. وأوضح وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، أن الحملة الميدانية المشتركة، التي نفذتها الإدارة العامة لشؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع الشرطة، والجوازات، في سوق الحراج في الدمام، نتج عنها رفع طنين من المتروكات مجهولة المصدر.

وقال: إنها تأتي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإن الحملات تم تنفيذها لمنع الافتراش بالطرقات وضبط الباعة الجائلين، وإزالة كل مظاهر التشوه البصري.

وبيَّن م. مغربل أن المتروكات المخالفة، التي تم ضبطها، بالطرقات للعمالة الجائلين، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، لمعالجة هذه المخالفات.

ودعا إلى تعاون الجميع مع الأمانة والحرص على الإبلاغ عن كل مظاهر التشوه البصري والمخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.