شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الكتابات المشوهة على جدران حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة حفر الباطن أعمالها في إزالة الكتابات المشوهة على الجدران، إضافةً إلى تكثيفها في رفع المخلفات والأنقاض والحشائش الضارة من الأحياء السكنية، وذلك ضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، بمشاركة فريق أصدقاء الأمانة التطوعي.

على جانب آخر، استبعدت بلدية شرق حفر الباطن، عاملين، ليست لديهم شهادات صحية، وذلك ضمن عدد من الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية.

فيما أغلقت بلدية غرب حفر الباطن محلين، وأتلفت 36 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واستبعاد 4 من العمالة لعدم وجود الشهادات الصحية، في جولات ميدانية على المحلات.

وأكملت الأمانة أعمالها في كشط وإعادة سفلتة 83000 متر مربع في طرق وشوارع محافظة حفر الباطن، ضمن جهود الأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصري.