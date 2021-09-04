شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمم المتحدة هجوم الحوثيين ‏على مطار أبها الدولي بالمملكة، مؤكدة أنها ستواصل إدانة الهجمات على البنية التحتية ‏المدنية.

وقال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول تعليق الأمم المتحدة على ‏انتهاكات الحوثيين المتكررة لقرار مجلس الأمن: "إن القانون الدولي واضحاً جدًا في أنه لا ينبغي أبدًا استهداف البنية ‏التحتية المدنية".

وأضاف دوجاريك: نحن قلقون أيضًا بشأن تجدد القتال والخسائر البشرية التي نراها حول مأرب، ‏وأعتقد أنه من المهم جدًا لجميع الأطراف المعنية تجديد التزامها بالعملية السياسية.‏