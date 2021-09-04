شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت الأمم المتحدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي بالمملكة، مؤكدة أنها ستواصل إدانة الهجمات على البنية التحتية المدنية.
وقال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول تعليق الأمم المتحدة على انتهاكات الحوثيين المتكررة لقرار مجلس الأمن: "إن القانون الدولي واضحاً جدًا في أنه لا ينبغي أبدًا استهداف البنية التحتية المدنية".
وأضاف دوجاريك: نحن قلقون أيضًا بشأن تجدد القتال والخسائر البشرية التي نراها حول مأرب، وأعتقد أنه من المهم جدًا لجميع الأطراف المعنية تجديد التزامها بالعملية السياسية.