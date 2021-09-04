محمد بن مسعود - الدمام - حجز منتخب تونس مقعده في الدور النهائي لبطولة كأس العرب للسيدات؛ وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب الجزائر بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. وسجلت للمنتخب التونسي كل من غادة عيادي وصابرين اللوزي، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق إيمان مروش ونعيمة بوهني. وبعد أن احتكم المنتخبان لركلات الترجيح تفوق المنتخب التونسي بنتيجة 4-3. وكان منتخب الأردن قد تأهل للمباراة النهائية، التي تُقام يوم الاثنين المقبل على ملعب "المقاولون العرب"؛ وذلك بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 5-2 خلال وقت سابق اليوم الجمعة. كأس العرب للسيدات

منتخب تونس يواجه منتخب الأردن في نهائي كأس العرب للسيدات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-04 حجز منتخب تونس مقعده في الدور النهائي لبطولة كأس العرب للسيدات؛ وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب الجزائر بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. وسجلت للمنتخب التونسي كل من غادة عيادي وصابرين اللوزي، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق إيمان مروش ونعيمة بوهني. وبعد أن احتكم المنتخبان لركلات الترجيح تفوق المنتخب التونسي بنتيجة 4-3. وكان منتخب الأردن قد تأهل للمباراة النهائية، التي تُقام يوم الاثنين المقبل على ملعب "المقاولون العرب"؛ وذلك بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 5-2 خلال وقت سابق اليوم الجمعة. 04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 12:39 AM حجز منتخب تونس مقعده في الدور النهائي لبطولة كأس العرب للسيدات؛ وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب الجزائر بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. وسجلت للمنتخب التونسي كل من غادة عيادي وصابرين اللوزي، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق إيمان مروش ونعيمة بوهني. وبعد أن احتكم المنتخبان لركلات الترجيح تفوق المنتخب التونسي بنتيجة 4-3. وكان منتخب الأردن قد تأهل للمباراة النهائية، التي تُقام يوم الاثنين المقبل على ملعب "المقاولون العرب"؛ وذلك بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 5-2 خلال وقت سابق اليوم الجمعة.

، منتخب تونس يواجه منتخب الأردن في نهائي كأس العرب للسيدات ،

المصدر : الخليج 365

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