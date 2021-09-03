شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03
وأضاف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
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