اخبار السعوديه

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

استهداف المدنيين: 

وأكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا