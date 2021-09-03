الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

القبض على مواطن سرق 30 ألف ريال من محل وسطا على منزل في حائل

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن سرق 30000 ريال من محل تجاري وسطا على منزل.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، ارتكب جريمة سرقة مبلغ (30,000) ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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