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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03
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القبض على مواطن سرق 30 ألف ريال من محل وسطا على منزل في حائل
تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن سرق 30000 ريال من محل تجاري وسطا على منزل.
تفاصيل الواقعة:
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، ارتكب جريمة سرقة مبلغ (30,000) ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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