اخبار السعوديه

تعليم الرياض: سارعوا بحجز لقاح كورونا لأبنائكم لعودة آمنة للدراسة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم تعليم الرياض: سارعوا بحجز لقاح لأبنائكم لعودة آمنة للدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

تعليم الرياض: سارعوا بحجز لقاح كورونا لأبنائكم لعودة آمنة للدراسة

أتاح تطبيق توكلنا أولوية حجز مواعيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه تعليم الرياض رسالة إلى أولياء الأمور بشأن ضرورة الحصول على لقاح كورونا المستجد.

وقال تعليم الرياض في تغريدة له عبر تويتر: جميع الطلاب والطالبات لهم أولوية حجز موعد في توكلنا للحصول على اللقاح.. فسارع بحجز موعد لأبنائك لعودة آمنة للدراسة.

حجز اللقاح للطلبة: 

وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وقال حساب توكلنا على تويتر: إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:

– من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.

– ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.

– سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقًا لموقعك الحالي.

وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا