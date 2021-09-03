شكرا لقرائتكم تعليم الرياض: سارعوا بحجز لقاح كورونا لأبنائكم لعودة آمنة للدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعليم الرياض: سارعوا بحجز لقاح كورونا لأبنائكم لعودة آمنة للدراسة
أتاح تطبيق توكلنا أولوية حجز مواعيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه تعليم الرياض رسالة إلى أولياء الأمور بشأن ضرورة الحصول على لقاح كورونا المستجد.
وقال تعليم الرياض في تغريدة له عبر تويتر: جميع الطلاب والطالبات لهم أولوية حجز موعد في توكلنا للحصول على اللقاح.. فسارع بحجز موعد لأبنائك لعودة آمنة للدراسة.
حجز اللقاح للطلبة:
وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.
وقال حساب توكلنا على تويتر: إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:
– من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.
– اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.
– ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.
– سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقًا لموقعك الحالي.
وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار