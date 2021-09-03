محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 161.387 إصابة مؤكدة و1.514 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 39.668.869 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 643.405.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 11:47 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 161.387 إصابة و1.514 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة 161.387 إصابة و1.514 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 161.387 إصابة مؤكدة و1.514 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 39.668.869 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 643.405. الكلمات المفتاحية ، 161.387 إصابة و1.514 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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