محمد بن مسعود - الدمام - 03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 11:47 PM "التحالف": الدفاعات الجوية تدمِّر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط "التحالف": الدفاعات الجوية تدمِّر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن -قبل قليل- أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط. وقال التحالف: أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية. الكلمات المفتاحية ، "التحالف": الدفاعات الجوية تدمِّر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ،

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