محمد بن مسعود - الدمام - خلال أحد أكبر المؤتمرات في العالم في أمريكا أبهر فريق طبي سعودي بمركز الملك فيصل لأمراض القلب بالحرس الوطني بجدة، خبراء مؤتمر طبي بعد نجاحهم بنقل وقائع قسطرة قلبية معقدة على الهواء مباشرة لأحد أكبر المؤتمرات في العالم (PICS SOCIETY SYMPOSIUM) والمقام حالياً في مدينة لاس فيجاس بأمريكا. وقام الفريق بقيادة الدكتور وائل القشقري، بعمل زراعة صمام أورطي عن طريق القسطرة باستخدام طرق فنية حديثة للمريض الأول وتوسيع للصمام الرئوي عن طريق القسطرة باستخدام البالون الموسع لمريض آخر، وتكللت بالنجاح ولله الحمد والمنة. ولاقت المشاركة إعجاب الحضور الواسع للمؤتمر والذي يحضره نخبة المتخصصين من أنحاء العالم. وأشاد الحضور بالإمكانيات الكبيرة للفريق الطبي بمركز الملك فيصل لأمراض القلب بالحرس الوطني بجدة. 03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 11:38 PM خلال أحد أكبر المؤتمرات في العالم في أمريكا فريق طبي سعودي يجري قسطرة معقدة على الهواء.. ويلقى إعجاب خبراء "لاس فيجاس" فريق طبي سعودي يجري قسطرة معقدة على الهواء.. ويلقى إعجاب خبراء "لاس فيجاس" أبهر فريق طبي سعودي بمركز الملك فيصل لأمراض القلب بالحرس الوطني بجدة، خبراء مؤتمر طبي بعد نجاحهم بنقل وقائع قسطرة قلبية معقدة على الهواء مباشرة لأحد أكبر المؤتمرات في العالم (PICS SOCIETY SYMPOSIUM) والمقام حالياً في مدينة لاس فيجاس بأمريكا. وقام الفريق بقيادة الدكتور وائل القشقري، بعمل زراعة صمام أورطي عن طريق القسطرة باستخدام طرق فنية حديثة للمريض الأول وتوسيع للصمام الرئوي عن طريق القسطرة باستخدام البالون الموسع لمريض آخر، وتكللت بالنجاح ولله الحمد والمنة. ولاقت المشاركة إعجاب الحضور الواسع للمؤتمر والذي يحضره نخبة المتخصصين من أنحاء العالم. وأشاد الحضور بالإمكانيات الكبيرة للفريق الطبي بمركز الملك فيصل لأمراض القلب بالحرس الوطني بجدة. الكلمات المفتاحية ، فريق طبي سعودي يجري قسطرة معقدة على الهواء.. ويلقى إعجاب خبراء "لاس فيجاس" ،

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