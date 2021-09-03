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بالفيديو .. استشاري ينفي صحة الأفكار المغلوطة عن ضرر المسكنات الطبية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نفى عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، صحة ما يردده البعض بشأن أن المسكنات الطبية مضرة وتسبب دائما فشل كلوي.

وأكد أن المسكنات مجرد علاج يستعمل للضرورة، وإذا تم استخدامه دون الحاجة إليه يصبح مضر بالصحة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه لا يوجد دواء لا توجد له أي أعراض جانبية، وقد تظهر هذه الأعراض على شخص دون آخر، وقد تظهر على واحد من بين ألف شخص أو مليون يستخدمون نفس الدواء.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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