شكرا لمتابعة خبر عن شابان يبدعان في فن الحياكة على خيوط النسيج وينشئان استديو خاص "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أقام الفنانان بسام الخليفي وسعود الرشيد معرضهما الخاص بفن النسيج اليدوي في الرياض على مدى 3 أيام. أقام الفنانان بسام الخليفي وسعود الرشيد معرضهما الخاص بفن النسيج اليدوي في الرياض على مدى 3 أيام. واستغل الشابان أوقات الفراغ التي مرت خلال جائحة كورونا في تعلم فن الحياكة والغزل باستخدام مواد عالية الجودة صانعين أعمال فنية يدوية منزلية غاية في الجمال بمفهوم مختلف ومبتكر. وأنشأ الفنانان بسام الخليفي وسعود الرشيد،استديو خاص يعكس الفن الذي بداخلهما ويشبع جانبا من شخصية الإنسان المتفاعلة مع الجمال والألوان.