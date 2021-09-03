شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مُعلق بسباق الهجن يرسل سلامه لوزير الداخلية على الهواء وسموه يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد سباق الهجن الذي أقيم في الساعات الماضية رسالة سلام وجهها مُعلق السباق إلى وزير الداخلية ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وناشد المُعلق على الهواء بتوصيل سلامه إلى وزير الداخلية، سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وتفاعل وزير الداخلية مع المقطع وإعاد نشره على حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليه وكتب :"سلامك وصل والكأس سعودي".

كما تفاعل العديد من متابعي الوزير مع التغريدة، مشيدين بتفاعل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود مع المُعلق.