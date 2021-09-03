طالبة سعودية تحصد شهادتين عن ابتكارين.. ما هما؟

الرياض - محمد عبدالله - حصلت الطالبة زهوة البلوي من جامعة تبوك على شهادتين من النماذج الصناعية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الابتكار الأول يستهدف تسهيل التسوق والثاني للتحكم بصنابير المياه.

وأوضحت البلوي أن النموذج الأول والمسمى عربات التسوق ميزته أن العربة تتبع الشخص من خلال ربطها بالبلوتوث بالهاتف النقال، وجاءت هذه الفكرة مع بداية جائحة كورونا لمنع انتقال الفيروس من خلال العربات.

وأضافت "أما الفكرة الثانية تتمثل في التحكم بصنابير المياه وخصصتها لفئة غالية علينا في المجتمع وهم المكفوفين، لمساعدتهم في التحكم في صنابير المياه لاسيما في الصيف وارتفاع درجات الحرارة".

وتابعت البلوي أنه بعد الحصول على براءات الاختراع ستتوجه إلى الشركات أو الجامعات لتتجسد هذه الاختراعات على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

طالبة سعودية تحصد ميدالية فضية عن اختراع الحقنة الإلكترونية