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أذربيجان تكشف عن موعد رفع الحظر عن دخول المواطنين السعوديين

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجهات المختصة الأذربيجانية السماح للمواطني السعوديين بالدخول إلى جمهورية أذربيجان، اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل.

وقالت السفارة في أذربيجان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، إنه اعتباراً من 6 سبتمبر 2021، سوف سيتم السماح لمواطني المملكة العربية السعودية بالدخول إلى جمهورية أذربيجان.

وكانت السفارة السعودية قد قالت الأسبوع الماضي، إن السلطات الاذربيجانية قامت بتمديد نظام الحجر الصحي حتى تاريخ 1 نوفمبر 2021م، لمنع تفشي فيروس في البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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