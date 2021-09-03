أذربيجان تكشف عن موعد رفع الحظر عن دخول المواطنين السعوديين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجهات المختصة الأذربيجانية السماح للمواطني السعوديين بالدخول إلى جمهورية أذربيجان، اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل.

وقالت السفارة السعودية في أذربيجان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، إنه اعتباراً من 6 سبتمبر 2021، سوف سيتم السماح لمواطني المملكة العربية السعودية بالدخول إلى جمهورية أذربيجان.

وكانت السفارة السعودية قد قالت الأسبوع الماضي، إن السلطات الاذربيجانية قامت بتمديد نظام الحجر الصحي حتى تاريخ 1 نوفمبر 2021م، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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