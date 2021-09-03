مقاطع مؤثرة.. مواطنون يردون على سؤال لـ«الزراعة» حول تجاربهم في الرأفة بالحيوان

الرياض - محمد عبدالله - الرحمة تجاه الكائنات الحية إحدى علامات التحضر والسمو الأخلاقي، وقديمًا قالوا «يمكن الحكم على قلب الرجل من خلال معاملته للحيوانات».

ومن هذا المنطلق طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، سؤالاً للمواطنين، عبر حسابها على "تويتر": "ما تجاربكم في الرأفة بالحيوانات؟".

البداية كانت بحساب لمواطن يدعى "هشام"، نشر مقطع فيديو مؤثر له أثناء إحدى رحلاته، إذ فوجئ بكلب يقطع عليه الطريق في الساعة 2 فجرًا ويظهر معاناته من حبل ملفوف حول رقبته، نجح "هشام" في إزالته بعد عدة محاولات.



وأكمل حساب آخر يدعى "ابن الشهيد البطل" تجربته مع سقي الماء للحيوانات والطيور، كأحد صور الرأفة، وعلق قائلاً: "من أفضل صور الرأفة بالحيوانات، هو توفير الطعام والشراب لها. وأعتقد أنه في درجات حرارة الصيف العالية، القطط والطيور وغيرها في حاجة إلى الماء بشكل أكثر.. فتوفير أحواض سقيا عند أماكن تواجدها، أو في أرض خلاء، وتعبئتها كل فترة هو عمل رائع؛ وكما قال ﷺ: "أفضل الصدقة سقي الماء".

ونشر حساب ثالث، مقطع فيديو مؤثر لسيدة واظبت عدة أيام على علاج قطة من التهاب شديد في الفم، إذ ذكرت أنها تذهب يوميًّا إلى مكان تواجدها لتعالجها، مؤكدة أنها إذا لم يتم علاج القطة سوف يتطور الأمر لامتناعها عن الطعام وبالتالي ستنفق خلال أيام.

واختتم حساب لشخص يدعى "علي فارس": "من الرأفة أن تترك الحيوان بحال سبيله.. فالله خلقه متكيفاً مع البيئة".