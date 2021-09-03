مقطع يوثق هطول أمطار الخير على الشفا بمكة.. لوحة بديعة تكسو الطرق

الرياض - محمد عبدالله - شهد مركز الشفا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر "تويتر"، مقطع فيديو وثقت من خلاله الأجواء في مركز الشفا أثناء هطول الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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