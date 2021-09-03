«الأرصاد»: أمطار رعدية على 6 مناطق.. تبدأ السبت وتستمر أيامًا

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق السعودية بدءاً من يوم غد السبت حتى الأربعاء المقبل.

وقال المركز، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه من المتوقع استمرار تأثير الأمطار على مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، من السبت إلى الأربعاء، في حين تكون الأمطار متوسطة على مكة والمدينة، حتى الثلاثاء.

كما توقعت الأرصاد تأثر أجزاء من مكة والمدينة ونجران، بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح المثيرة للغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أن 11 مدينة سجلت الأعلى حرارة في المملكة العربية السعودية اليوم.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الدمام سجلت 48.2 درجة، فيما سجلت القيصومة وحفر الباطن ورفحاء 46 درجة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الأحساء سجلت 45.5 درجة ونصف، فيما الرياض سجلت 45 درجة.

وأكد أن الخرج والمدينة المنورة قد سجلتا 44 درجة، مشيرًا إلى أن عرعر وسكاكا والقصيم سجلت 43 درجة.

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