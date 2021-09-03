الحوثي يواصل الاعتداءات.. 17 هجومًا فاشلًا في 10 أيام والسعودية تتوعد باتخاذ اللازم

الرياض - محمد عبدالله - واصلت جماعة الحوثي الإرهابية اعتداءاتها على الأعيان المدنية بجنوب السعودية خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي أكدت فيه الرياض لمجلس الأمن، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

واستخدمت ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ، في الهجمات الإرهابية، وتم اعتراضها من قبل الدفاعات السعودية.

ونستعرض عدد الاعتداءات خلال العشرة أيام الأخيرة ..

عمليات إرهابية بلا توقف

اليوم الجمعة 3 سبتمبر، اعترضت الدفاعات الجوية، مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو جنوب المملكة، وأمس الخميس 2 سبتمبر، أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، إن قوات الدفاع الجوية دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط، وقبل يومين الأربعاء 1 سبتمبر، دمر أيضًا أربع مسيرات مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي على فترات منفصلة، بالأجواء اليمنية.

وفي يوم الثلاثاء 31 أغسطس، دمرت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي، ونتج عن الشظايا إصابة 8 أشخاص وتضرر طائرة مدنية دون التأثير على حركة الطيران بالمطرا.

وتمكن التحالف، الاثنين 30 أغسطس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، كما تمكن من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان، وكذلك تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط.

وفي يوم الأحد 29 أغسطس، نجحت الدفاعات الجوية من تدمير ثلاث مسيّرات مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط، وفي السبت 28 أغسطس، تم تدمير مسيّرة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط.

وفي الجمعة 27 أغسطس، تمكنت الدفاعات السعودية من تُدمير مسيرة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط، أما في الخميس 26 أغسطس اعترض التحالف مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه خميس مشيط، وفي الأربعاء 25 أغسطس تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

بيان لمجلس الأمن

ودفعت هذه الاعتدءت المتواصلة المملكة إلى مخاطبة مجلس الأمن، إذ أصدر بيان قالت فيه إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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