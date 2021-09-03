«توكلنا» يوضح خطوات تفعيل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية

الرياض - محمد عبدالله - قال تطبيق توكلنا إن خدمة التحقق من هوية المستخدم عبر السمات الحيوية تمكن المستخدم من حماية خصوصيته وبياناته ومعلوماته عند فتح التطبيق بإحدى طرق الحماية الخاصة بالجوال ومنها "بصمة الإصبع، التعرف على الوجه، التعرف بالرقم السري".

وأوضح التطبيق، في تغريدة عبر "تويتر"، أن طرق تفعيل التحقق بالسمات الحيوية تشمل:

توجه إلى حسابي.

ثم اضغط على زر التحقق عبر استخدام السمات الحيوية للتفعيل أو الإلغاء.

وبين تطبيق توكلنا، أن الخدمة تعمل في حال خروج المستخدم من التطبيق والعودة دون تسجيل الخروج.

وأكد تطبيق «توكلنا»، في وقت سابق، أنه لا يمكن تغيير رقم الجوال على التطبيق من خارج المملكة، سواء للمواطن أو للمقيم.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»، على استفسار مغرد بقوله إن: «المواطن والمقيم لا يستطيع تغيير رقم جواله خارج المملكة لأنه مرتبط في ابشر»، مضيفًا: «تحديث رقم الجوال واستخدام الخدمة داخل المملكة ولا يمكنه تحديثه خارج المملكة».

وتابع: «عند تسجيل الخليجي أو الزائر يمكن إدخال رقم جوال غير سعودي، للتوضيح لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد بتطبيق توكلنا من خارج المملكة فقط يمكن الاستخدام في حال كان مسجل مسبقا من داخل المملكة».

وأضاف: «توكلنا يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول باختيار (المساعدة) مع العلم أنه لإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل».

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