إيقاف 29 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، الجمعة، 29 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 19 مواطنًا و10 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 1263 رأسًا من الإبل و1140 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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