سعوديان يبدعان في الغزل والنسيج ويكشفان عن مفاجأة بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - لفت شابان سعوديان الأنظار إليهما بإبداعاتهما في فن الغزل والنسيج، ونجحا في إنشاء معرض لقطعهما الفنية المنزلية المصنوعة يدويًا، أطلقا عليه اسم "استديو غزلة"، وسط إقبال واسع من المواطنين على أعمالهما الممزوجة بالألوان.

وقال بسام الخليفي، فنان تشكيلي، إنه بمشاركة زميله "سعود الرشيد" نجحا في إقامة "استديو غزلة"، مؤكدًا أنهما يتطلعان خلال الفترة المقبلة للتوسع في نشاطهما.

وأكد "بسام"، أنهما يعكفان حاليا على تصميم قطعة فنية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، معربًا عن تحمسه وزميله لتنفيذ هذه القطعة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.

ومن جانبه، أوضح سعود الرشيد، فنان تشكيلي، أن بعض الأعمال التي ينفذونها تجسيد لأعمال فنانين سابقين مثل قطعة "السجادة العائمة"، مشيرًا إلى أن باقي القطع من تصميم زميله بسام.

وحول التواصل مع وزارة الثقافة وما يحتاجه المشروع، قال "سعود": "بعد انتهاء المعرض.. تواصلت معنا الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، واحتياجنا الأكبر هو أن تصير لدينا مساحات واسعة للعمل والاستثمار في المهارات التي نمتلكها للمنافسة في معارض عالمية".

فيديو | فنانان سعوديان يبدعان في فن الغزل والنسيج وسط إقبال واسع على أعمالهما الممزوجة بالألوان.. وهذا مايحتاجانه من #وزارة_الثقافة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/f7EVZFy6Mb

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