«التعليم» توجه رسالة إلى الطلاب غير المحصنين: مشتاقين لكم

الرياض - محمد عبدالله - وحهت وزارة التعليم رسالة إلى الطلبة غير المحصنين، داعية إياهم للمبادرة لحجز موعد في تطبيق توكلنا للحصول على لقاح كورونا.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر": "لجميع الطلبة أولوية حجز موعد في تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.. مشتاقين لكم..".

وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وقال حساب توكلنا على تويتر، إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:

- من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا

- اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.

- ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.

- سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقا لموقعك الحالي.

وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.

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