إمارة الرياض تدعو المواطنين لدعم أجهزة الأمن وعدم التستر على مخالفي الإقامة

الرياض - محمد عبدالله - دعت إمارة منطقة الرياض المواطنين إلى دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.

وتحت وسم "وطن_بلا_مخالف"، طالبت "إمارة الرياض"، في رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعدم تشغيل أو إيواء أو نقل أو التستر على أي من المخالفين.

وجاء بتدوينة إمارة منطقة الرياض، ما يلي: "يقع على عاتق المواطن والمقيم دور كبير في دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم".