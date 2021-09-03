حائل: القبض على شخص سرق 30 ألفا من محال تجارية

قبضت الجهات المختصة بشرطة منطقة حائل على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة سرقة مبلغ 30,000 ريال من أحد المحال التجارية والسطو على منزل وسرقته، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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