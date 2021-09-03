شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تدعو أولياء الأمور لسرعة تسجيل أبنائهم في مسابقة «موهوب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أولياء الأمور والطلبة والمؤسسات التعليمية على المسارعة بتسجيل أبنائهم في مسابقة موهوب في تخصصات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية، الذي سينتهي في 29 من سبتمبر الجاري .

وقالت "موهبة" : إن "مسابقة موهوب" أهم القنوات التي يتم من خلالها التعرف والكشف عن الموهوبين لرعايتهم وتحفيزهم، وبوابة لتمثيل المملكة في المسابقات العلمية والأولمبيادات الدولية التي تشارك بها "موهبة"؛ سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 " .

وأضافت: " إن مسابقة موهوب ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وتستهدف طلبة التعليم العام السعوديين في الصفوف من السادس الابتدائي إلى الأول الثانوي بحسب الصف الدراسي للعام 1443هـ– 1444هـ، حيث يتاح التسجيل لطلبة الصفين السادس الابتدائي والأول المتوسط في مسابقة العلوم والرياضيات، وطلبة الصفين الثاني والثالث المتوسط في تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء، فيما تستهدف مسابقة المعلوماتية الطلبة من الصف الأول المتوسط إلى الأول الثانوي ".

وأشارت "موهبة" إلى أنه يجب على الطالب التسجيل في التخصص المطلوب حسب صفه الدراسي، على أن يكون في الصف المستهدف مع بداية العام الدراسي 1443هـ- 1444هـ، مبينة أن المادة العلمية للتخصصات المختلفة لمسابقة موهوب متاحة على منصاتها الإلكترونية، وأن الاختبار التجريبي للمسجلين بدأ في 1 أغسطس وسينتهي في29 سبتمبر 2021، وأن اختبار موهوب1 في تخصصات الرياضيات والعلوم والمعلوماتية سيُعقد في 15 أكتوبر المقبل، فيما ستقام اختبارات الفيزياء والكيمياء والأحياء في اليوم التالي 16 أكتوبر ، على أن تعلن نتائج المرحلة الأولى في 19 أكتوبر، وينطلق تدريب موهوب خلال المدة من 24 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل .

وسيعقد اختبار موهوب2 لجميع تخصصات المسابقة في 6 نوفمبر المقبل، وتعلن النتائج في 14 نوفمبر .