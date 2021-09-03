أذربيجان تسمح بدخول السعوديين اعتبارًا من 6 سبتمبر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أذربيجان السماح للمواطنين السعوديين بالدخول إلى الجمهورية اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل.

وقالت سفارة المملكة لدى أذربيجان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه اعتبارًا من 6 سبتمبر 2021، سوف سيتم السماح لمواطني المملكة العربية السعودية بالدخول إلى جمهورية أذربيجان.

تمديد الحجر الصحي:

وكانت السفارة قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأذربيجانية قامت بتمديد نظام الحجر الصحي حتى تاريخ 1 نوفمبر 2021م؛ لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.



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