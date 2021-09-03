شكرا لقرائتكم أذربيجان تسمح بدخول السعوديين اعتبارًا من 6 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03
أذربيجان تسمح بدخول السعوديين اعتبارًا من 6 سبتمبر
مددت سابقًا نظام الحجر الصحي حتى 1 نوفمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أذربيجان السماح للمواطنين السعوديين بالدخول إلى الجمهورية اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل.
وقالت سفارة المملكة لدى أذربيجان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه اعتبارًا من 6 سبتمبر 2021، سوف سيتم السماح لمواطني المملكة العربية السعودية بالدخول إلى جمهورية أذربيجان.
تمديد الحجر الصحي:
وكانت السفارة قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأذربيجانية قامت بتمديد نظام الحجر الصحي حتى تاريخ 1 نوفمبر 2021م؛ لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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