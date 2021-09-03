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أذربيجان تسمح بدخول السعوديين اعتبارًا من 6 سبتمبر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

أذربيجان تسمح بدخول السعوديين اعتبارًا من 6 سبتمبر

مددت سابقًا نظام الحجر الصحي حتى 1 نوفمبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أذربيجان السماح للمواطنين السعوديين بالدخول إلى الجمهورية اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل.

وقالت سفارة المملكة لدى أذربيجان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه اعتبارًا من 6 سبتمبر 2021، سوف سيتم السماح لمواطني المملكة العربية بالدخول إلى جمهورية أذربيجان.

تمديد الحجر الصحي: 

وكانت السفارة قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأذربيجانية قامت بتمديد نظام الحجر الصحي حتى تاريخ 1 نوفمبر 2021م؛ لمنع تفشي فيروس في البلاد.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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