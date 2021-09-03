توقعات بـ أمطار رعدية وضباب غدًا على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضباب:

كما توقعت الأرصاد تكون الضباب في الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء، وتصل أدنى درجة حرارة إلى 14 مئوية في السودة.



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