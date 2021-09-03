الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

توقعات بأمطار رعدية بداية من يوم غد حتى الأربعاء المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق، بدءًا من يوم غد السبت حتى الأربعاء المقبل.

استمرار الأمطار:

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه من المتوقع استمرار تأثير الأمطار على مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، من السبت إلى الأربعاء، في حين تكون الأمطار متوسطة على مكة والمدينة، حتى الثلاثاء.

كما توقعت الأرصاد تأثر أجزاء من مكة والمدينة ونجران، بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح المثيرة للغبار.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم– بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

توقعات الأرصاد اليوم:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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