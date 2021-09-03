التعليم تدعو جميع الطلاب للتحصين: مشتاقين لكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة التعليم رسالة إلى الطلبة غير المحصنين بلقاح كورونا، داعية إياهم للمبادرة لحجز موعد في تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وقالت وزارة التعليم في تغريدة لها عبر تويتر: “لجميع الطلبة أولوية حجز موعد في تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.. مشتاقين لكم”.

حجز اللقاح للطلبة:

وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وقال حساب توكلنا على تويتر: إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:

– من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.

– ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.

– سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقًا لموقعك الحالي.

وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.

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