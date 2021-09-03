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التعليم تدعو جميع الطلاب للتحصين: مشتاقين لكم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

التعليم تدعو جميع الطلاب للتحصين: مشتاقين لكم

لهم أولوية حجز موعد في تطبيق توكلنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة التعليم رسالة إلى الطلبة غير المحصنين بلقاح ، داعية إياهم للمبادرة لحجز موعد في تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وقالت وزارة التعليم في تغريدة لها عبر تويتر: “لجميع الطلبة أولوية حجز موعد في تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.. مشتاقين لكم”.

التعليم تدعو جميع الطلاب للتحصين: مشتاقين لكم - متابعات الخليج 365

حجز اللقاح للطلبة: 

وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وقال حساب توكلنا على تويتر: إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:

– من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.

– ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.

– سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقًا لموقعك الحالي.

وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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