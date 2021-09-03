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شكرا لقرائتكم التعليم تدعو جميع الطلاب للتحصين: مشتاقين لكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التعليم تدعو جميع الطلاب للتحصين: مشتاقين لكم
لهم أولوية حجز موعد في تطبيق توكلنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت وزارة التعليم رسالة إلى الطلبة غير المحصنين بلقاح كورونا، داعية إياهم للمبادرة لحجز موعد في تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.
وقالت وزارة التعليم في تغريدة لها عبر تويتر: “لجميع الطلبة أولوية حجز موعد في تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.. مشتاقين لكم”.
حجز اللقاح للطلبة:
وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.
وقال حساب توكلنا على تويتر: إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:
– من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.
– اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.
– ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.
– سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقًا لموقعك الحالي.
وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.
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