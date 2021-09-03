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محمد بن مسعود - الدمام - انتظم الحارس عبدالله العويشير في أول تدريباته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بعد توقيع عقده الاحترافي مع الاتفاق مؤخرًا حتى 2025م.
وكان الفريق الاتفاقي قد نظّم ممرًّا للعويشير ترحيبًا به قبل بداية التدريب الذي استؤنف اليوم ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقُّف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتمل التدريب على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسَّم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية على محطات عدة.
واختُتم التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.الاتفاق
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 10:00 PMالعويشير ينتظم في أول تدريباته مع الاتفاق
انتظم الحارس عبدالله العويشير في أول تدريباته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بعد توقيع عقده الاحترافي مع الاتفاق مؤخرًا حتى 2025م.
وكان الفريق الاتفاقي قد نظّم ممرًّا للعويشير ترحيبًا به قبل بداية التدريب الذي استؤنف اليوم ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقُّف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتمل التدريب على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسَّم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية على محطات عدة.
واختُتم التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.
، العويشير ينتظم في أول تدريباته مع الاتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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