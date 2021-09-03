، الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، غدًا السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يمتدّ حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق تمرين تكتيكي.المنتخب السعودي
الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-03
يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، غدًا السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يمتدّ حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق تمرين تكتيكي.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
09:37 PM
يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، غدًا السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يمتدّ حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق تمرين تكتيكي.
، الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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