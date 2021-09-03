، منتخب الأردن يفوز على منتخب مصر ويبلغ نهائي كأس العرب للسيدات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهّل منتخب الأردن إلى نهائي بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم القائمة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 5-2، على ملعب المقاولون العرب، مساء يوم الجمعة في دور نصف النهائي.
وافتتح المنتخب الأردني التسجيل عن طريق الثلاثي: ميساء جبارة، وشهناز جبرين، وروزبهان فريج، قبل أن يسجل منتخب مصر هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعبة سارة حسنين، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.
وفي الشوط الثاني عزّزت اللاعبة الأردنية ميساء جبارة تقدم منتخب بلادها بالهدف الرابع، بينما سجلت سالي متولي ثاني أهداف منتخب مصر، قبل أن تختتم روزبهان فريج النتيجة بالهدف الخامس.
وبذلك يتأهل منتخب الأردن للمباراة النهائية، التي تقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب في مدينة القاهرة.
كأس العرب للسيدات
منتخب الأردن يفوز على منتخب مصر ويبلغ نهائي كأس العرب للسيداتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-03
تأهّل منتخب الأردن إلى نهائي بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم القائمة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 5-2، على ملعب المقاولون العرب، مساء يوم الجمعة في دور نصف النهائي.
وافتتح المنتخب الأردني التسجيل عن طريق الثلاثي: ميساء جبارة، وشهناز جبرين، وروزبهان فريج، قبل أن يسجل منتخب مصر هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعبة سارة حسنين، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.
وفي الشوط الثاني عزّزت اللاعبة الأردنية ميساء جبارة تقدم منتخب بلادها بالهدف الرابع، بينما سجلت سالي متولي ثاني أهداف منتخب مصر، قبل أن تختتم روزبهان فريج النتيجة بالهدف الخامس.
وبذلك يتأهل منتخب الأردن للمباراة النهائية، التي تقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب في مدينة القاهرة.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
09:37 PM
تأهّل منتخب الأردن إلى نهائي بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم القائمة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 5-2، على ملعب المقاولون العرب، مساء يوم الجمعة في دور نصف النهائي.
وافتتح المنتخب الأردني التسجيل عن طريق الثلاثي: ميساء جبارة، وشهناز جبرين، وروزبهان فريج، قبل أن يسجل منتخب مصر هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعبة سارة حسنين، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.
وفي الشوط الثاني عزّزت اللاعبة الأردنية ميساء جبارة تقدم منتخب بلادها بالهدف الرابع، بينما سجلت سالي متولي ثاني أهداف منتخب مصر، قبل أن تختتم روزبهان فريج النتيجة بالهدف الخامس.
وبذلك يتأهل منتخب الأردن للمباراة النهائية، التي تقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب في مدينة القاهرة.
، منتخب الأردن يفوز على منتخب مصر ويبلغ نهائي كأس العرب للسيدات ،
المصدر : الخليج 365
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