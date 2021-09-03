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تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نهائي بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية بأفضلية الأهداف على الرغم من الخسارة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات من أمام منتخب الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.
وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات (الإسباني) أندرو بلازا، على إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام منتخب سان مارينو، بهدف تدويرهم وإدخالهم أجواء المباريات.
وينتظر "أخضر الصالات" الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا، لتحديد الطرف الآخر المتأهل للنهائي الذي سيقام بعد غدٍ الأحد.
أخضر الصالات يتأهل لنهائي بطولة كرواتيا الدوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-03
تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نهائي بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية بأفضلية الأهداف على الرغم من الخسارة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات من أمام منتخب الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.
وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات (الإسباني) أندرو بلازا، على إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام منتخب سان مارينو، بهدف تدويرهم وإدخالهم أجواء المباريات.
وينتظر "أخضر الصالات" الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا، لتحديد الطرف الآخر المتأهل للنهائي الذي سيقام بعد غدٍ الأحد.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
08:46 PM
ينتظر الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا
تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نهائي بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية بأفضلية الأهداف على الرغم من الخسارة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات من أمام منتخب الجبل الأسود بهدفين مقابل هدف.
وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات (الإسباني) أندرو بلازا، على إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام منتخب سان مارينو، بهدف تدويرهم وإدخالهم أجواء المباريات.
وينتظر "أخضر الصالات" الفائز من مباراة إيطاليا وفنلندا، لتحديد الطرف الآخر المتأهل للنهائي الذي سيقام بعد غدٍ الأحد.
، أخضر الصالات يتأهل لنهائي بطولة كرواتيا الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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