، نياكاتي ينضم لتدريبات الاتحاد.. وكعكي يرحِّب به ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتحاد انضمام الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الكروي الأول، المحترف الفرنسي يوسف نياكاتي، إلى تدريبات الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لاستئناف المنافسات.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القـدم، الأستاذ أحمـد بن عصام كعكي، اللاعب المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي يوسف نياكاتي، ورحب به، وتمنى له التوفيق مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الغالية".
ووصل اللاعب أمس الخميس إلى مدينة جدة تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الفريق.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن يوم الاثنين الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعاقده مع يوسف نياكاتي قادمًا من الوحدة السعودي.
وخاض نياكاتي (28 عامًا) 23 مباراة مع الوحدة في الموسم الماضي في الدوري السعودي، وسجل 11 هدفًا، وصنع 4 آخرين، كما سجل هدفًا في مباراة واحدة بالملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وفي النسخة قبل الماضية للدوري شارك نياكاتي برفقة فرسان مكة في 24 مباراة، وسجّل 12 هدفًا، وصنع 3 آخرين.الاتحاد
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 09:37 PMنياكاتي ينضم لتدريبات الاتحاد.. وكعكي يرحِّب به
أعلن نادي الاتحاد انضمام الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الكروي الأول، المحترف الفرنسي يوسف نياكاتي، إلى تدريبات الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لاستئناف المنافسات.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القـدم، الأستاذ أحمـد بن عصام كعكي، اللاعب المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي يوسف نياكاتي، ورحب به، وتمنى له التوفيق مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الغالية".
ووصل اللاعب أمس الخميس إلى مدينة جدة تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الفريق.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن يوم الاثنين الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعاقده مع يوسف نياكاتي قادمًا من الوحدة السعودي.
وخاض نياكاتي (28 عامًا) 23 مباراة مع الوحدة في الموسم الماضي في الدوري السعودي، وسجل 11 هدفًا، وصنع 4 آخرين، كما سجل هدفًا في مباراة واحدة بالملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وفي النسخة قبل الماضية للدوري شارك نياكاتي برفقة فرسان مكة في 24 مباراة، وسجّل 12 هدفًا، وصنع 3 آخرين.
، نياكاتي ينضم لتدريبات الاتحاد.. وكعكي يرحِّب به ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر نياكاتي ينضم لتدريبات الاتحاد.. وكعكي يرحِّب به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.