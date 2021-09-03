، طلاب المخواة: انقضى أسبوع دراسي آمن في بيئات مهيأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: تطبيق المناهج والمسارات التطويرية يصنع مستقبلنا

انقضى الأسبوع الدراسي الأول من العام الدراسي بتعليم المخواة الذي شهد عودة حضورية آمنة بعد انتظام أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم المخواة في مدارسهم بأمان.

وقضى الطلاب أسبوعهم الأول في بيئات مجهزة وآمنة طُبّقت فيها الإجراءات الاحترازية المبلغة من قبل وقاية.

وشرعت المدارس في تطبيق المناهج الدراسية الجديدة، والتي تتواءم مع متطلبات الجيل، وتخدم الأهداف الوطنية والتعليمية.

وتضمنت التغيرات التي طرأت هذا العام إضافة عدد من المواد الدراسية الجديدة، منها: «وحدة وطني» و«التفكير الناقد» و«الدفاع عن النفس».

وأجمع طلاب عدد من المدارس أن مادة «الدفاع عن النفس» ستساهم في تعزيز اللياقة البدنية لديهم، وستعمل على رفع مستوى الثقة بالنفس، الأمر الذي يساهم في تكوين شخصيات متوازنة نفسياً وجسدياً.

عدد من طلاب المرحلة الثانوية، بينهم فيصل مطر وسياف آل معاظة وأنس الغامدي من ثانوية أحمد بن حنبل بغامد؛ يرون أن مادة التفكير الناقد ستعزز الجوانب الذهنية لديهم؛ وستكسبهم مهارات دقة ملاحظة عالية، مهارات تحليلية فريدة.

أما بخصوص (وحدة وطني) التي تأتي مكملة لمادة (التربية الوطنية)؛ فقد أكد كلٌّ من الطالب عمر خضران وسعود بن محمد ومحمد أحمد الزهراني من ثانوية ابن رشد أهمية الوحدة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية ودورها في تقويم المجتمع وتهذيبه.

من جانبه، قال مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق إن هذا التغيير يأتي ضمن سلسلة قرارات متعلقة بتطوير المناهج الدراسية أقرتها وزارة التعليم السعودية منها: تدريس مادة اللغة الإنجليزية منذ الصف الأول الابتدائي بدلاً من الصف الرابع الابتدائي، وتدريس مادة «الحاسب الآلي» منذ الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف: أقرت الوزارة مشروعين مختصين؛ هما «التعليم المدمج» الذي يدمج التعليم من بعد والحضوري، ومشروع «مسارات الثانوية»؛ بهدف تقديم محتوى يتناسب مع تحولات المرحلة ومستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة.

وأردف: زيارات الدعم لانطلاقة العام بتعليم المخواة بلغت 1100 زيارة نفذها (228) من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات ل(393) مدرسة تخللها نقل الخبرات حول الأدلة وخطط التطوير، وساهمت الزيارات في تقديم الدعم والمساندة والحلول التنظيمية والتقنية ورصدت واقع التهيئة والتجهيز ‫#لعودة_حضورية_آمنة.