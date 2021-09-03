شكرا لمتابعة خبر عن الموزان: نحن ماضيعنا إلا المشاهير وهم شركاء في الاحتيال "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث محامي وعضو النيابة العامة سابقاً ماجد الموزان، مشاركة مشاهير السوشيال ميديا في الاحتيال على متابعيهم، قائلا:"نحن ماضيعنا إلا المشاهير" وهم شركاء في الاحتيال".

وأشار ماجد الموزان خلال اتصال هاتفي بقناة الإخبارية:"أتمنى منع المشاهير عن الإعلام لأن المشهور يبحث عن مصلحته فقط وليس مصلحة الناس"، لافتا:" المشهور يروج كثيرا لأشياء غير صحيحة سواء مأكولات أو غيرها ويضللون الناس".

وتابع:" المشاهير هم الآن شركاء في النصب والاحتيال والدولة قننت موضوع الاحتيال المالي وهو أي فعل يهدف إلى الاستيلاء على أموال الناس بدون وجه حق".