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الموزان: نحن ماضيعنا إلا المشاهير وهم شركاء في الاحتيال "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث محامي وعضو النيابة العامة سابقاً ماجد الموزان، مشاركة مشاهير السوشيال ميديا في الاحتيال على متابعيهم، قائلا:"نحن ماضيعنا إلا المشاهير" وهم شركاء في الاحتيال".

وأشار ماجد الموزان خلال اتصال هاتفي بقناة الإخبارية:"أتمنى منع المشاهير عن الإعلام لأن المشهور يبحث عن مصلحته فقط وليس مصلحة الناس"، لافتا:" المشهور يروج كثيرا لأشياء غير صحيحة سواء مأكولات أو غيرها ويضللون الناس".

 

وتابع:" المشاهير هم الآن شركاء في النصب والاحتيال والدولة قننت موضوع الاحتيال المالي وهو أي فعل يهدف إلى الاستيلاء على أموال الناس بدون وجه حق".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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