شكرا لمتابعة خبر عن روافد النصبة الخيرية تطلق مبادرة "صدقة الجمعة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أملج (صدى):

قامت جمعية روافد النصبة الخيرية، مساء اليوم الجمعة، بتنفيذ مبادرة "صدقة الجمعة"، حيث تم توزيع عدد من السلال الغذائية على بعض من مستفيديها في قرى القرص والنصبة.

وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة هي أحد المبادرات الدورية التي تحرص الجمعية على تبنيها وتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع بعض المتطوعين والمتبرعين من أهل الفضل والعطاء.

من جانبهم، عبر أعضاء الجمعية عن شكرهم وامتنانهم للأخوة المسؤولين في جمعية البر والخدمات الإجتماعية في أملج، والجهات الداعمة، وكل الخيرين الذي جادت أيديهم بهذا الخير، سائلين الله - عز وجل- أن يجزيهم الجزاء على ما يقدمونه من جهود في سبيل خدمة الأسر المحتاجة، والمستفيدة من الجمعية وغيرها من جمعيات في المحافظة.