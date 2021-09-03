شكرا لمتابعة خبر عن قصة الإبل التي أصابها العمى وطريقة علاجها.. "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف جميل الجميد مالك إبل، عن قصة الإبل التي أصابها العمى وطريقة علاجها، قائلا:"11 قعودا "بعيراً" من سلالات مختلفة أصابها العمى".

وأشار جميل الجميد:"نحن مهتمون بتطوير السلالات بكافة أنواعها وحدثت لها مشكلة منذ 5 سنوات وتعرضت للعمى".

وأوضح:" العمى أصاب بعير واحد ثم انتقلت للباقين"، لافتا:"اتجهنا للطب الشعبي من خلال الكي وأشكال متعددة ولا فائدة منه".

ولفت:" أجريت أشعة مقطعية لرأس البعير ومازلنا في بداية طريق العلاج"، ناصحا بالتوجه للطب الحديث لأن فيه تحليل دم ومسحة عين ويتم تحليلها.