اخبار السعوديه

قصة الإبل التي أصابها العمى وطريقة علاجها.. "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن قصة الإبل التي أصابها العمى وطريقة علاجها.. "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف جميل الجميد مالك إبل، عن قصة الإبل التي أصابها العمى وطريقة علاجها، قائلا:"11 قعودا "بعيراً" من سلالات مختلفة أصابها العمى".

وأشار جميل الجميد:"نحن مهتمون بتطوير السلالات بكافة أنواعها وحدثت لها مشكلة منذ 5 سنوات وتعرضت للعمى".

وأوضح:" العمى أصاب بعير واحد ثم انتقلت للباقين"، لافتا:"اتجهنا للطب الشعبي من خلال الكي وأشكال متعددة ولا فائدة منه".

ولفت:" أجريت أشعة مقطعية لرأس البعير ومازلنا في بداية طريق العلاج"، ناصحا بالتوجه للطب الحديث لأن فيه تحليل دم ومسحة عين ويتم تحليلها.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا