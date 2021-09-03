شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. عقوبة تواجه الطلاب ممن يتنمرون على زملائهم ويعتدون على معلميهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت عضوة حقوق الإنسان، سارة العبدالكريم، العقوبة التي يتم فرضها على الطلاب الذين يمارسون التنمر أو ممن يعتدون على زملائهم أو المعلمين.

وأكدت أن الضرب يعد أمر غير مقبول في الفصول الدراسية، مضيفة أنه يتم معاقبة الطلاب الذين يعتدون عن الآخرين، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأضافت أن وزارة التعليم وضعت آلية لتأديب الطلاب الذين يتعدون على زملائهم أو المعلمين، تبدأ من الإيقاف لمدة 3 أيام، كما تشمل آلية التأديب إعادة التأهيل أو نقله لمدرسة أخرى.