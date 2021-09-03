شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أستاذ فسيولوجيا: استخدام الهرمونات قد يجعل الأنثى تشعر بصفات ذكورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، من أضرار الاستخدام الطويل للهرمونات، مؤكدا أن ذلك قد يسبب تحول واضح لبعض الصفات بمعنى أن الأنثى قد تشعر بصفات ذكورية وكذلك الرجل.

وأضاف أن الأضرار التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة عند الاستخدام الطويل للهرمونات اضطراب الدورة الشهرية، وزيادة احتمالية إصابتها بالصلع، وتظهر بها صفات ذكورية مثل ظهور الشهر بالوجه.

ولفت إلى أن 8%؜ من الرياضيين فالمراكز الرياضية في مدينة الرياض يستخدمون الهرمونات حسب دراسة أجريت مؤخرًا على 457 مشارك، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "السعودية".

وأكد أن بعض الرياضيين يستخدم الهرمونات بدون إشراف طبي، مما يسبب لهم مشاكل خطيرة ومنها زيادة حجم الصدر، وتقلص الجهاز التناسلي الذكري.