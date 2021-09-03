شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العمالة الوافدة تسيطر على سوق الخضار والفاكهة بالدمام رغم تكرر الحملات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

سيطرت العمالة الوافدة على سوق الخضار والفاكهة في الدمام رغم تكرر الحملات التفتيشية.

ومن آخر الحملات التي قامت بها الجهات الرقابية "فجر الأربعاء الماضي والتي أطلق عليها "حملة الفجر"؛ والتي ضمت عدد من الجهات منها أمانة المنطقة الشرقية وشرطة الدمام وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ونتج عن هذه الحملة عدد من المخالفات ومنها ٦٧ شخصا تم ضبطهم مخالفين نظام الإقامة والعمل، وهناك عدد من المخالفات بلغت 14 مخالفة وغيرها.