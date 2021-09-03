شكرا لمتابعة خبر عن شاب يكشف عن دخله الشهري من غسيل السيارات في منزله "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف شاب يدعى نواف الشميمري عن دخله الشهري من غسيل السيارات في منزله، قائلا:" عملي في غسيل السيارات بالبيت يتراوح بين 2500ريال و 3000 ريال".

وأوضح نواف الشميمري خلال حواره بقناة الإخبارية، أن الأشخاص الذين يغسلون سياراتهم لديه معظمهم من أصدقائه وأقاربه، مشيرا إلى أن دخله اليومي من غسيل السيارات 250 ريال على حسب المركبة.

وأشار إلى أن مغاسل السيارات تدخر دخل يومي حوالي 800 ريال "غسيل سيئ"، بينما مغاسل السيارات للغسيل الممتاز يصل دخلها اليومي 1500 ريال.

وأبان أن مغاسل السيارات يصل دخلها الشهري 30 ألف ريال، لافتا إلى أن الغسيل الممتاز للسيارات ينافس الغسيل السيئ.