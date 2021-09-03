شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يضبط قائد مركبة نقل أسياخ حديدية بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع شكوى قدمها أحد مرتادي الطرق بأحد المناطق عن قائد مركبة نقل أسياخ حديدة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر.

ووثقت عدة صورة شاحنة يتدلى منها أسياخ حديدية مما قد يعرض حياة مرتادي الطريق للخطر، الأمر الذي استدعى من إدارة المرور التحرك لضبط قائد الشاحنة.

وأعلنت اليوم أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.