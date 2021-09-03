شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يتيح خدمة "سجل السفر" لإظهار كافة الرحلات الدولية منذ 1997م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاح تطبيق "توكلنا" في تحديثه الأخير خدمة "سجل السفر الدولي"، حيث يظهر كافة الرحلات الدولية التي قام بها المستفيد منذ عام 1997م.

جاء إدراج هذه الخدمة تحت تبويب لوحة البيانات في تطبيق "توكلنا" ليصبح التطبيق مواكباً وشاملاً لكافة الخدمات والبيانات التي تخص المواطن والمقيم.

واستقبل عدد من المواطنين الخبر بتعليقات طريفة، لأنه سيكشف تفاصيل سفراتهم التي أخفوها عن ذويهم.