بالصور.. السعودية تشارك في مناورات تمرين النجم الساطع 2021

الرياض - محمد عبدالله - انطلقت في قاع النجم الساطع 2021دة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية، مناورات تمرين «النجم الساطع 2021»، بمشاركة (21 دولة) من أبرزها (السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان ،قبرص، الأردن، باكستان).

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صادر عنها، إن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة.

ويهدف التمرين -كذلك- إلى تطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية، بحسب وزارة الدفاع.

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