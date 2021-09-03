بالفيديو.. استشاري سعودي: تناول المسكنات خطر على هذه الفئة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي د. عواد الذايدي، إن المسكنات عبارة عن أدوية لها استعمالات ويصفها الطبيب للمرضى في حالات معينة، والتحذير منها على إطلاقها ليس علمياً.

وأضاف الذايدي لـ"برنامج 120" المذاع على قناة "الإخبارية" المسكنات أثير حولها الكثير من الجدل، مثلها مثل المضادات الحيوية التي كانت يتم وصفها للمرضى وإذا كان المريض ليس بحاجة لها فليس عليه أن يتناولها، والمضادات كانت منتشرة في معظم البيوت في مرحلة سابقة".

وقال: "المضادات إذا لم يكن لها ضرورة فمع الوقت لن تكون مفيدة وقد تسبب الضرر، ونفس الشيء مع المسكنات، والبعض يخاف من المسكنات ويقول اتق الله، لأن الدكتور الفلاني قال إنها قد تسبب فشل كلوي".

وتابع د. الذايدي "الشخص السليم الذي لا يعاني من أي مشاكل في السيولة أو في الكلى، فلن تسبب له المسكنات أي مشاكل، ولكن من يعاني مشاكل في الكلى فهنا تكمن خطورة المسكنات".

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